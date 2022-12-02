ЕК предлагает установить лимит цен на нефть РФ на уровне $60 — СМИ

Все 27 государств Евросоюза должны утвердить «потолок цен», который будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января. Однако, по информации СМИ, члены блока «в значительной степени объединились вокруг верхнего предела в 60 долларов за баррель настолько, что Еврокомиссия считает, что может заключить соглашение на этом уровне». Кроме того, G7 также нужно будет утвердить цену.

Высокопоставленные должностные лица стран-членов блока начали обсуждение предложения 1 декабря.

Решение ожидается в этот же день. Официальные лица заявили, что польские представители пригласили время согласовать план ЕК с Варшавой.

Введение потолка цен направлено на сокращение нефтяных доходов кремлевского режима, при этом Запад пытается сохранить стабильные мировые поставки нефти, а также избежать роста цен на энергоносители.

Отметим, 28 ноября стало известно, что в ЕС не смогли достичь договоренности о верхнем пределе цены на российскую нефть.