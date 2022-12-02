ЕК предлагает установить лимит цен на нефть РФ на уровне $60 — СМИ

Европейская комиссия попросила 27 государств-членов ЕС утвердить верхний предел цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
G7 и Австралия, таким образом, запретят предоставление услуг для поставки российской нефти морем, если нефть не будет продаваться по цене на уровне предельной или ниже.
Все 27 государств Евросоюза должны утвердить «потолок цен», который будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января. Однако, по информации СМИ, члены блока «в значительной степени объединились вокруг верхнего предела в 60 долларов за баррель настолько, что Еврокомиссия считает, что может заключить соглашение на этом уровне». Кроме того, G7 также нужно будет утвердить цену.
Высокопоставленные должностные лица стран-членов блока начали обсуждение предложения 1 декабря.
Решение ожидается в этот же день. Официальные лица заявили, что польские представители пригласили время согласовать план ЕК с Варшавой.
Введение потолка цен направлено на сокращение нефтяных доходов кремлевского режима, при этом Запад пытается сохранить стабильные мировые поставки нефти, а также избежать роста цен на энергоносители.
Отметим, 28 ноября стало известно, что в ЕС не смогли достичь договоренности о верхнем пределе цены на российскую нефть.korrespondent.net