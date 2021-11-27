TOP,Сегодня в мире

ЕК предложила Евросоюзу запретить въезд из стран, где выявлен новый штамм коронавируса

Nuotrauka Ursula von der Leyen/ twitter.com

Еврокомиссия предложила странам — членам Евросоюза запретить въезд на территорию сообщества из государств, где выявлен новый штамм коронавируса. Об этом в видеообращении заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Европейская комиссия сегодня предложила государствам-членам активировать «экстренный тормоз» в том, что касается поездок из стран юга Африки и других затронутых государств, чтобы ограничить распространение нового варианта. Все авиаперелеты в эти страны должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет четкого понимания опасности, которую представляет этот новый вариант», — отметила она.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южноафриканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На сегодня в ЮАР большинство тех, в крови кого найден этот вариант коронавируса, — 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.