ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС, упростив расселение мигрантов по странам

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Еврокомиссия предложила пересмотреть существующую миграционную систему ЕС, чтобы обеспечить более полное участие всех стран сообщества в расселении мигрантов. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новую миграционную стратегию ЕС, передает ТАСС.

«Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию, которая обеспечит справедливый баланс между ответственностью (государств сообщества за контроль собственных границ — прим. ТАСС) и солидарностью (между государствами ЕС в вопросе размещения мигрантов — прим. ТАСС)», — заявила она. — Миграционное давление на наших границах различается, поэтому мы должны найти новое равновесие по распределению бремени. Теперь более не стоит вопрос, должны ли страны ЕС проявлять солидарность (со странами «первой линии» вроде Италии и Греции в приеме и расселении мигрантов — прим. ТАСС), вопрос только в том, как именно они будут это делать».

«Нам необходимо новое, состоятельное решение по миграции, которое позволит нам остаться верными нашим ценностям и соответствовать условиям нового, изменившегося мира», — продолжила она.

Фон дер Ляйен не привела точные параметры новых предложений Еврокомиссии, которые будут опубликованы позднее в среду.

16 сентября, выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре предложит упразднить основополагающее соглашение ЕС по миграции — Дублинскую систему, которая подразумевает, что за прием мигрантов должна отвечать страна, через которую они попали на территорию ЕС. Этот шаг, в случае его утверждения, лишит страны ЕС права отказываться от расселения мигрантов на своей территории.

Ужесточение контроля

Еврокомиссия предложила значительно ужесточить контроль прибывающих в ЕС мигрантов и ускорить процедуру отправки обратно тех лиц, которые не имеют права на получение убежища. Об этом сообщил замглавы ЕК Маргаритис Схинас, представляя новую миграционную стратегию ЕС.

«Мы предлагаем систему глубокой проверки всех без исключения прибывающих мигрантов, включая установление личности, в частности, со снятием отпечатков пальцев, проверку безопасности (выявление криминальных и террористических элементов — прим. ТАСС), контроль здоровья. На этом этапе все те, кто не имеет права на получение убежища, прибывшие из безопасных стран (которые включены официальный список ЕС), будут проходить через упрощенную процедуру контроля, после чего они будут быстро отправляться домой, чтобы не создавать бесконечных очередей», — заявил замглавы Еврокомиссии.

«Теперь мигранты сразу после высадки на побережье ЕС будут проверены, и все, кто не имеет права на убежище, будут очень быстро отправлены обратно. Думаю, эта перспектива заставит многих из них дважды подумать, прежде чем предпринять опасное и дорогостоящее путешествия в Европу только ради того, чтобы немедленно отправиться домой», — заявила в свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, укороченная процедура контроля для репатриации мигрантов будет занимать не более пяти дней. «Сегодня две трети прибывающих в Европу мигрантов не имеют легальных оснований оставаться в ЕС, однако они могут проводить здесь годы, прежде чем будут возвращены на родину», — заявила она.

Взамен Еврокомиссия предложила упразднить базовое соглашение ЕС по миграции — Дублинскую систему, которая подразумевает, что приемом и размещением мигрантов должна заниматься та страна Евросоюза, через границу которой они попали на территорию сообщества. Данное соглашение мешает созданию в ЕС системы обязательного расселения мигрантов по всем государствам сообщества. «Пришло время положить конец Дублинской системе. Это система не рассчитана на условия сегодняшнего дня. Мы должны оставить это соглашение в прошлом и создать совершенно новую систему, которая будет опираться на новую систему критериев и понятий», — заявил Схинас.

В то же время еврокомиссар Йоханссон подчеркнула, что ЕК «не предлагает введения системы обязательного расселения мигрантов по странам ЕС». «Страны ЕС смогут выбрать: или принять определенное количество мигрантов [которые имеют легальное право оставаться на территории ЕС] или организовать возвращение на родину аналогичного числа лиц [которые не имеют права оставаться в ЕС]», — сказала Йоханссон.

Данная система теперь должна быть утверждена всеми странами сообщества в Совете ЕС и Европарламентом, только после этого она сможет вступить в силу.