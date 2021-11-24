ЕК предложила новый режим санкций за перевозку нелегалов

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Еврокомиссия предложила новый тип горизонтальных санкций в отношении транспортных операторов, содействующих или занимающихся контрабандой людей. Об этом заявил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

«Все 27 стран-членов, конечно, еще должны согласиться, но многие поддерживают», — написал Джозвяк.

По его словам, это новый тип санкций, не привязанный географически, как например санкции в отношении Беларуси.

В свою очередь Bloomberg пишет, что транспортные операторы — наземные, воздушные, внутренние водные и морские — участвующие в контрабанде или торговле людьми, могут столкнуться с приостановкой действия лицензий, ограничениями на операции в Европе и замораживанием транзита через ЕС.

В Евросоюзе полагают, что недавние события не могли произойти без участия некоторых транспортных операторов сознательно или бессознательно.

Напомним, что ранее ЕС начал переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов. Жозеп Боррель дважды разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем за последние семь дней.

Также Германия отказалась принять мигрантов из Беларуси. Александр Лукашенко предложил создать гуманитарного коридора в Германию, но Берлин назвал идею неприемлемой.