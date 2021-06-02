ЕК представила новую стратегию по укреплению Шенгенской зоны

«Сегодня Еврокомиссия представляет новую стратегию, направленную на то, чтобы сделать самую большую зону свободного передвижения в мире — Шенгенскую зону — более сильной и устойчивой», — говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

В соответствии с новой стратегией, в основе эффективного функционирования Шенгенской зоны лежат три основных принципа. «Это эффективное управление внешними границами ЕС, усиление внутренних мер по компенсации отсутствия внутреннего пограничного контроля, в частности в области сотрудничества полиции, безопасности и управления миграцией, а также обеспечение надежного управления Шенгенской зоной», — говорится в документе.