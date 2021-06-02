ЕК представила новую стратегию по укреплению Шенгенской зоны

«Сегодня Еврокомиссия представляет новую стратегию, направленную на то, чтобы сделать самую большую зону свободного передвижения в мире — Шенгенскую зону — более сильной и устойчивой», — говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.
В соответствии с новой стратегией, в основе эффективного функционирования Шенгенской зоны лежат три основных принципа. «Это эффективное управление внешними границами ЕС, усиление внутренних мер по компенсации отсутствия внутреннего пограничного контроля, в частности в области сотрудничества полиции, безопасности и управления миграцией, а также обеспечение надежного управления Шенгенской зоной», — говорится в документе.
Кроме того, с целью укрепить общее доверие к действующим правилам и обеспечить быстрое выявление и устранение любых недостатков Еврокомиссия предлагает пересмотреть механизм оценки и мониторинга Шенгенской зоны. «Изменения включают ускорение процесса оценки, а также ускоренную процедуру в случае существенных недостатков, которые могут поставить под угрозу Шенгенскую зону в целом. Кроме того, будет уделяться больше политического внимания шенгенским оценкам, поскольку их результаты будут включены в ежегодный доклад о состоянии Шенгенской зоны и обсуждаться с Европейским парламентом и Советом ЕС», — добавила ЕК.
По информации Еврокомиссии, в Шенгенской зоне проживают более 420 млн человек в 26 странах. «Снятие внутреннего пограничного контроля между государствами Шенгенской зоны является неотъемлемой частью европейского образа жизни: почти 1,7 млн человек проживают в одном государстве Шенгенской зоны, а работают в другом. Люди построили свою жизнь вокруг свобод, предлагаемых Шенгенской зоной, когда 3,5 млн человек ежедневно пересекают границу между государствами Шенгенской зоны», — отметила ЕК.