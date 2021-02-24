ЕК предупредила о недопустимости введения погранконтроля на внутренних границах ЕС

Еврокомиссия предупредила шесть стран — членов ЕС о недопустимости введенного ими полного или частичного пограничного контроля, касающегося перемещения внутри Евросоюза жителей сообщества, сообщает Euronews.
Предупреждения коснулись Бельгии, Дании, Швеции, Венгрии, Финляндии и ФРГ, власти которых вводили погранконтроль на границах, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса на своих территориях.
Еврокомиссия полагает, что шесть упомянутых государств нарушили инструкции, составленные на основе консенсуса 27 стран — членов сообщества. Еврокомиссия ожидает в течение ближайших 10 дней получить ответ от властей этих стран.belta.by