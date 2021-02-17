ЕК приняла план по биологической защите против новых штаммов коронавируса

HERA Incubator также подготовит ЕС к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на долгосрочный период.

«Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все европейцы как можно скорее получили доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19. В то же время быстро появляются новые варианты вируса, и мы должны еще быстрее адаптировать наши действия. Чтобы быть впереди, мы запускаем сегодня HERA Incubator. Он объединит науку, промышленность и государственные органы и аккумулирует все доступные ресурсы, чтобы мы могли ответить на этот вызов», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.