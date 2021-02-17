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ЕК приняла план по биологической защите против новых штаммов коронавируса

Фото thermofisher.mediaroom.com

Еврокомиссия (ЕК) запускает план действий по обеспечению биологической защиты против новых штаммов коронавируса под названием HERA Incubator, сообщается на официальном сайте ЕК.

HERA Incubator будет способствовать подготовке Европы к возросшей угрозе новых вариантов коронавируса. Проект объединит ученых, биотехнологические компании и государственные органы в ЕС и во всем мире для выявления новых мутаций коронавируса, а также для разработки новых вакцин и расширения мощностей по их производству.

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HERA Incubator также подготовит ЕС к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на долгосрочный период.

«Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все европейцы как можно скорее получили доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19. В то же время быстро появляются новые варианты вируса, и мы должны еще быстрее адаптировать наши действия. Чтобы быть впереди, мы запускаем сегодня HERA Incubator. Он объединит науку, промышленность и государственные органы и аккумулирует все доступные ресурсы, чтобы мы могли ответить на этот вызов», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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Она также сообщила, что в Европейском союзе продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодня в страны — члены ЕС доставлено 33 млн доз вакцины.

belta.by

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