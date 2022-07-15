ЕК прогнозирует рекордную инфляцию в еврозоне

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

На фоне войны в Украине и высокой цены на энергоносители Европейская комиссия ожидает рекордно высокую инфляцию в еврозоне — в среднем 7,6 процента за год. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 14 июля, летнем прогнозе Комиссии ЕС. В весеннем прогнозе, в мае, показатель инфляции составил 6,1 процента.

В Евросоюзе в целом эксперты прогнозируют рост цен на 8,3 процента — вместо прежних 6,8 процента. При этом в 2023 году инфляция, по оценкам Еврокомиссии, должна снизиться почти вдвое: до среднего уровня в 4 процента в еврозоне и до 4,6 процента в целом по ЕС.