ЕК разрешила переработчикам молока и мяса работать на склад

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С целью смягчения последствий карантина для сельского хозяйства и защиты наиболее пострадавших сфер Еврокомиссия разрешила частное хранение молочных и мясных продуктов, а также выделить компаниям соответствующую помощь.

У переработчиков молока и мяса будет возможность и время переориентировать производство, изменить экспортные направления, логистические потоки, сообщило литовское Министерство сельского хозяйства.

«Нас услышали и активирована очень важная для нас мера частного хранения. Мы будем и далее работать с комиссаром, стремимся добиться еще более амбициозных шагов от ЕК по вопросу активации исключительных мер для сельхозрынков, чтобы помощь ЕС сельскому хозяйству была более значительной, и вместе с национальными средствами мы могли дать действительно сильный отпор коронавирусу», – отметил в комментарии BNS министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис.

ЕК также предоставить больше гибкости в реализации помощи производителям вина, фруктов, овощей, оливкового масла, пчеловодам, а также в реализации программ поощрения потребления в школах ЕС фруктов, овощей и молока.

В ближайшее время Еврокомиссия еще проведет консультации по пакету мер с государствами-членами.