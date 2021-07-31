ЕК разрешила предоставить 10,25 млн евро госпомощи аэропорту Паланги

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Еврокомиссия (ЕК) разрешила предоставить государственную помощь в размере 10,25 млн евро Палангскому аэропорту, сообщило представительство ЕК в Литве.

Средства пойдут на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, южного и северного перронов для самолетов и обновление инженерных сетей.

Как отмечает ЕК, инвестиции улучшат сообщение с Палангой, облегчат развитие региона и не должны оказать негативного влияния на положение других аэропортов в той же зоне доступности.

На обновление аэропорта стоимостью более 16 млн евро правительство в апреле постановило выделить 10,25 млн евро из госбюджета.

Выигравшее конкурс подрядчика латвийское предприятие A.C.B. выполнит работы за 16,5 млн евро (с НДС). Во время реконструкции (в сентябре — октябре) работу аэропорта планируется остановить на 45 дней.