  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Медучреждения ждут добровольцев

Подробнее...
default image
В знак благодарности: французское гражданство — за помощь во время пандемии

Подробнее...
default image
Умные технологии – лекарство от одиночества

Подробнее...
default image
В Италии с правительством судятся родственники 500 умерших от коронавируса

Подробнее...
default image
Билл Гейтс сделал прогноз по пандемии на 2021 год

Подробнее...
default image
Цена политических обещаний

Подробнее...
default image
Кого пандемия сделала миллиардерами?

Подробнее...
default image
Рождество в год пандемии

Подробнее...
default image
ЕК: сделку по Brexit не успеют ратифицировать

Подробнее...
default image
Влияние пандемии на доходы

Подробнее...
default image
Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии

Подробнее...
default image
Храмы Литвы останавливают службы с прихожанами

Подробнее...
default image
Словения в 2021 году станет главным гастрономическим регионом Европы

Подробнее...
default image
ФБР расследует нарушения в банках Балтии

Подробнее...
default image
В Австрии открывается горнолыжный сезон

Подробнее...
default image
Продлена бесплатная выдача таблеток йода

Подробнее...
default image
Не время экономить

Подробнее...
default image
Пророк Даниил и его книга

Подробнее...
default image
Краб

Подробнее...
default image
В Европе вновь запустят международные ночные поезда

Подробнее...
default image
С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

Подробнее...
default image
Рыбалка в период карантина

Подробнее...
default image
В Великобритании открыли новый минерал

Подробнее...
default image
Об изменениях в программе переселения

Подробнее...
default image
Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

Подробнее...
default image
Глава МИД: Во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Рождество в условиях пандемии

Подробнее...
default image
От программы - к конкретным делам

Подробнее...
default image
ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Лидер Шотландии о сделке после Brexit: Нам нужна независимость

Подробнее...
default image
Через 400 лет: церковь в Германии извинилась за уничтожение "ведьм"

Подробнее...
default image
Удручающая статистика

Подробнее...
default image
Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Подробнее...
default image
Полиция возобновит контроль на дорогах, Кабмин скорректирует ограничения передвижения

Подробнее...
default image
В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества - снег

Подробнее...
default image
Сейм разрешил применять для электронных СМИ тариф НДС в 5%

Подробнее...
default image
Сейм: максимальная субсидия за простои с января – 1,5 ММЗ

Подробнее...
default image
В Испании поставят на учёт отказавшихся от вакцины

Подробнее...
default image
Озвучен прогноз метеорологов на 2021 год

Подробнее...
default image
В США обнаружено произведение К. Варнялиса, почти 50 лет считавшееся пропавшим

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ЕК: сделку по Brexit не успеют ратифицировать

Фото pixabay.com

Еврокомиссия обратилась к Лондону с предложением применять соглашение по Brexit во временном режиме, поскольку документ не успеют ратифицировать до окончания переходного процесса — 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном на сайте организации.

«В свете этих исключительных обстоятельств Еврокомиссия предлагает применять соглашение в течение ограниченного периода времени — до 28 февраля 2021 года», — указано в документе.

Как сообщили в ЕК, в организации подготовят проект постановления Совета ЕС о подписании и временном использовании соглашения. После этого все 27 государств-членов ЕС должны будут единогласно проголосовать, затем соглашение может быть официально подписано. Все это необходимо успеть до 1 января 2021 года.

Далее следуют еще два этапа — Европарламент должен будет одобрить сделку с Британией, а ратификация со стороны ЕС завершит окончательное постановление Совета ЕС о заключении соглашения. Эти шаги необходимо сделать до 28 февраля 2021 года.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон информировал, что Лондон и Брюссель согласовали торговую сделку. Его слова подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Соглашение достигнуто», — сказала она.

В связи с этим первый министр Шотландии Никола Стерджен потребовала предоставить ее стране независимость, поскольку, по словам политика, нет ни одной сделки, которая когда-либо могла бы компенсировать то, что забрал Brexit.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.