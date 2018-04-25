ЕК усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями

Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Об этом сообщает Financial Times.
«Нам нужен лучший контроль за этими платформами», — считает Бретон.
По его словам, европейские страны намерены обеспечить себе новые полномочия, которые позволят противостоять доминированию крупных компаний на рынке в случае угрозы интересам пользователей или более мелких конкурентов.
«Эти правила будут направлены не только на защиту потребителей в ЕС, но и менее крупных конкурентов цифровых гигантов. В частности, правила могут предусматривать санкции в случае, если платформы принуждают пользователей ограничиваться использованием своих сервисов», — пояснил комисар.
Также Бретон отметил, что Брюссель рассматривает введение системы рейтингов, при помощи которой заинтересованные стороны могли бы оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость, с которой они удаляют незаконный контент.
«У пользователей этих платформ есть ощущение, что компании слишком велики, чтобы заботиться о клиентах», — отметил Бретон.
По словам Бретона, новые правила будут разработаны до конца года.