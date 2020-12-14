ЕК утвердила создание гарантийного фонда для поддержки экономики

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Еврокомиссия (ЕК) утвердила создание гарантийного фонда в €25 млрд под управлением Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки экономики стран сообщества в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Европейская комиссия утвердила, в соответствии с правилами ЕС по предоставлению государственной помощи, создание общеевропейского гарантийного фонда в €25 млрд под управлением Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для дополнительной поддержки малых и средних предприятий, затронутых вспышкой коронавируса нового типа», — говорится в документе.

В работе фонда примет участие 21 из 27 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Финляндия, Франция, Швеция и Хорватия. Еврокомиссия ожидает, что с помощью данной гарантийной схемы удастся привлечь до €200 млрд частных инвестиций для поддержки предприятий в этих государствах.