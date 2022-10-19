ЕК внесла предложения для решения проблемы высоких цен на газ

Еврокомиссия во вторник, 18 октября, внесла дополнительные предложения для решения проблемы высоких цен на газ и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой. Об этом сообщается на странице ЕК.
Так, в краткосрочной перспективе есть предложение механизма коррекции цен для установления динамического ценового предела для транзакций на газовой бирже TTF, а также временного ограничителя или полосы пропускания для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов.
Кроме того, Еврокомиссия предложила обязательную совместную закупку газа на уровне 15% общей потребности.
Страны ЕС будут обязаны проинформировать Еврокомиссию перед любой закупкой газа.
Также Еврокомиссия намерена до марта 2023 года создать новый ценовой эталон для СПГ.
Кроме того, ЕК предложила выделить 40 млрд. евро для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса.
Предусматривается, что страны ЕС до марта 2023 года должны сократить ежемесячное потребление газа на 15%.
Также Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП.
«Вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию на энергетическом рынке ЕС. Инструменты и правила, которые хорошо служили нам раньше, больше не подходят для обеспечения надежного и доступного энергоснабжения. Чтобы эффективно справиться с этим кризисом, мы имеем возможность покупать газ вместе, ориентироваться на чрезмерно высокие цены и обеспечивать солидарность между нашими государствами-членами в случае дефицита», — отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.korrespondent.net