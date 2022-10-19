ЕК внесла предложения для решения проблемы высоких цен на газ

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Еврокомиссия во вторник, 18 октября, внесла дополнительные предложения для решения проблемы высоких цен на газ и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой. Об этом сообщается на странице ЕК.

Так, в краткосрочной перспективе есть предложение механизма коррекции цен для установления динамического ценового предела для транзакций на газовой бирже TTF, а также временного ограничителя или полосы пропускания для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов.