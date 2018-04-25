ЕK выделила более €33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте

Еврокомиссия (ЕК) предоставила более €33 млн Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ливанским премьер-министром Хасаном Диабом, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия мобилизует более €33 млн на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры [Бейрута]. Еврокомиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей», — отмечается в нем.

Фон дер Ляйен «особо отметила возможность мобилизации экспертов и оборудования для оказания помощи в оценке масштабов ущерба и обращении с опасными химическими веществами». «Это может иметь важное значение не только для гражданских структур, но и для восстановления бейрутского порта», — говорится в заявлении.

Еврокомиссия также готова изучить вопрос о том, как «укрепить торговые отношения между ЕС и Ливаном в это сложное время, в частности в форме дальнейшего упрощения преференциальной торговли и таможенных [процедур]». «Председатель также предложила поддержку ЕС для проведения полной оценки потребностей в реконструкции города и восстановлении страны, а также содействие в дискуссиях с международными финансовыми институтами, которые могли бы помочь выделить дальнейшую экономическую помощь», — добавили в ЕК.