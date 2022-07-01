ЕК выделила Литве 55 млн евро на усиление охраны границы – МВД

Системы пограничного контроля планируется установить в шести пунктах пропуска вдоль границы с Беларусью: в пункте им. Бараускаса, в Капчяместисе, Кабеляй, Адутишкисе, Тверячюcе, Пушкай. Работы по установке уже наполовину выполнены.

Европейская комиссия уже выделила Литве 15 млн евро в декабре прошлого года на усиление охраны границ. Эти средства пошли на модернизацию техники пограничного наблюдения – вертолетов, беспилотников, приборов ночного видения, аппаратуры для сканирования отпечатков пальцев.

По словам внутренних дел Агне Билотайте, хотя в последнее время наблюдается уменьшение потока нелегальной миграции, угрозы для Литвы не уменьшились. В целях дальнейшего усиления защиты внешней границы Евросоюза интенсивно продолжается строительство физического барьера.

В настоящее время литовские пограничники контролируют всю морскую границу протяженностью более 119 километров, а также весь участок границы с Россией и около 38,6% границы с Беларусью.

Протяженность государственной границы Литвы составляет 1765,83 км. Протяженность внешней границы ЕС в Литве составляет 1073,36 км.

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