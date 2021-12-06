ЕК запросит разъяснения КНР в связи с исключением Литвы из базы данных таможенной системы

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Еврокомиссия (ЕК) запросит разъяснения Китая в связи с исключением Литвы из базы данных таможенной системы после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня, а также проверит это действие на предмет соответствия нормам ВТО. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррера.

«Литовские власти проинформировали нас об индивидуальных случаях, когда литовские предприятия оказались неспособны провести таможенное оформление товаров, предназначенных на экспорт в Китай. Мы выясним, являются ли эти события частным случаем или систематическим явлением», — заявила он.

«Если это систематическое явление, мы намерены проверить эти действия на предмет соответствия нормам ВТО. Параллельно мы работаем с властями Китая и запросим у них разъяснений», — заявила она. Представитель ЕК подчеркнула, что ЕС не считает открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, которое не является посольством или консульской службой, проблемой, подрывающей политику «единого Китая».