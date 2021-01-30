Экологи предъявили иск Grigeo Klaipeda на 48 млн евро

Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Гина Скерсинските сообщила BNS, что иск подан после проведения досудебного расследования, его материалы будут переданы суду.

«Они подали иск, который мы передадим в суд, они будет рассмотрен вместе с материалами уголовного дела», – сказала BNS прокурор.

Она пока не могла сказать, когда дело будет передано суду.

В начале января, спустя год после скандала с загрязняющими выбросами Grigeo Klaipeda, прокурор сказала, что говорить о действия, связанные с загрязнением руководителей и работников Grigeo могут повлечь наказание в виде лишения свободы до шести лет, а Grigeo Klaipeda грозит штраф до 5 млн евро.

Тогда же она сказала, что окончательное число подозреваемых — девять (восемь физических лиц и Grigeo Klaipeda), включая акционера группы Grigeo Гинтаутаса Погиниса.

О загрязнении Куршского залива Grigeo Klaipeda стало известно в январе прошлого года — тогда прокуроры начали расследование о загрязнении залива неочищенными сточными водами.