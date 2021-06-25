TOP,Виленский Вестник

Экологическая стратегия столицы

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Вильнюс был и остается зеленым городом – 48% его территории покрывают зеленые насаждения и леса. В новом генеральном плане (ГП) развития города предусмотрено, что расположенные рядом с жилыми территориями лесные массивы также планируется адаптировать для рекреационных целей. В ГП выделена пересекающая территорию города зеленая перемычка, соединяющая Букчяйский лесной массив с Каролинишкским ландшафтным заповедником, шяшкинскими холмами и заповедником Озо. 

На компактно застроенной территории города ГП предусмотрено создание сети локальных зеленых зон с обеспечением их доступности на расстоянии 200–300 м от жилья, а также системы крупных городских парков на расстоянии не более 2 000 метров.

реклама

В сеть зеленых территорий города войдут парки и скверы, объединенные аллеями и другими зелеными перемычками. В новом ГП зеленые насаждения инвентаризированы, определены их границы и площади. Интенсивно используемые зеленые насаждения, в настоящее время находящиеся на частных участках, планируется выкупить для общественных нужд или другим образом обеспечить их общедоступность. Площадь таких территорий в городе составляет около 190 га. 

Зеленые зоны возле школ

«Компания по развитию Вильнюса» запускает новый проект для школьников. Согласно проекту, школам помогут обустроить зеленые зоны — своеобразные школьные огороды, чтобы дети могли проводить больше времени на свежем воздухе и научились ухаживать за растениями.

Начать работы по обустройству зон планируется уже летом, чтобы осенью, после каникул, дети смогли проводить некоторые интегрированные уроки на клумбах и грядках. Это позволит более предметно изучать биологию, окружающую среду и даже некоторые социальные дисциплины.

Обустройство дворов

Все больше жителей столицы начинают обустраивать дворы своих многоквартирных домов. Жильцы, ухаживающие за растениями в своих дворах, не должны забывать – срезанные сучья нельзя оставлять где попало и свои работы необходимо согласовать с сянюнией.

«Если жители города хотят обрезать те или иные растения, им следует информировать свою сянюнию и посоветоваться, какие работы можно выполнять и когда, а также куда следует девать образовавшиеся зеленые отходы, чтобы сянюния могла позаботиться об их вывозе», – отметил Витаутас Рачкаускас, заведующий подотделом охраны окружающей среды Вильнюсского самоуправления.

Срезанные сучья деревьев и кустарников, как и собранные листья, срезанную траву, опилки и кору нельзя сжигать, бросать в общие мусорные контейнеры или просто оставлять где попало. Вильнюсское самоуправление напоминает, что вывоз зеленых отходов из дворов многоквартирных домов жителям ничего не стоит. 

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.