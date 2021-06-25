Экологическая стратегия столицы

В сеть зеленых территорий города войдут парки и скверы, объединенные аллеями и другими зелеными перемычками. В новом ГП зеленые насаждения инвентаризированы, определены их границы и площади. Интенсивно используемые зеленые насаждения, в настоящее время находящиеся на частных участках, планируется выкупить для общественных нужд или другим образом обеспечить их общедоступность. Площадь таких территорий в городе составляет около 190 га.

Зеленые зоны возле школ

«Компания по развитию Вильнюса» запускает новый проект для школьников. Согласно проекту, школам помогут обустроить зеленые зоны — своеобразные школьные огороды, чтобы дети могли проводить больше времени на свежем воздухе и научились ухаживать за растениями.

Начать работы по обустройству зон планируется уже летом, чтобы осенью, после каникул, дети смогли проводить некоторые интегрированные уроки на клумбах и грядках. Это позволит более предметно изучать биологию, окружающую среду и даже некоторые социальные дисциплины.

Обустройство дворов

Все больше жителей столицы начинают обустраивать дворы своих многоквартирных домов. Жильцы, ухаживающие за растениями в своих дворах, не должны забывать – срезанные сучья нельзя оставлять где попало и свои работы необходимо согласовать с сянюнией.

«Если жители города хотят обрезать те или иные растения, им следует информировать свою сянюнию и посоветоваться, какие работы можно выполнять и когда, а также куда следует девать образовавшиеся зеленые отходы, чтобы сянюния могла позаботиться об их вывозе», – отметил Витаутас Рачкаускас, заведующий подотделом охраны окружающей среды Вильнюсского самоуправления.

Срезанные сучья деревьев и кустарников, как и собранные листья, срезанную траву, опилки и кору нельзя сжигать, бросать в общие мусорные контейнеры или просто оставлять где попало. Вильнюсское самоуправление напоминает, что вывоз зеленых отходов из дворов многоквартирных домов жителям ничего не стоит.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt