Экологическое питание в детсадах

Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūros

В 45 детских садах в разных регионах страны в этом году планируется организовать экологическое питание, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Минсельхоз в целом на экологичное питание детей в этом году планирует выделить 1 миллион евро. Детсады, которые предоставили заявки на получение субсидии, посещают 7200 детей. На питание каждого ребенка в них будет дополнительно выделяться до 20 евро в месяц. Ряд детских садов гарантирует, что дети будут получать экологичные мясные, рыбные, молочные и злаковые продукты, а также овощи и фрукты местного производства.