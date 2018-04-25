Экология Балтики

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Балтийское море является одним из самых загрязненных в мире. Оно сильно загрязнено в результате активной деятельности проживающих на его берегах людей.

Экологические проблемы Балтийского моря связаны со многими сторонами жизни общества, такими, как производство и потребление энергии, промышленность, лесное, сельское хозяйство, рыболовство, туризм, транспорт, очистка сточных воды.

Балтийское море – внутриматериковое окраинное море, глубоко вдающееся в материк. Оно расположено на севере Европы, принадлежит бассейну Атлантического океана. Средняя глубина моря – 52 метра, максимальная – 459 метров.

Балтийское море имеет три крупных залива: Ботнический, Финский, Рижский. В него впадает около 250 рек, среди которых Нева, Висла, Неман, Даугава, Одер. Воды Балтики очень медленно обновляются за счет более чистых атлантических вод. Период полного обновления воды в Балтийском море составляет около 30-50 лет. В этом море низкое содержание соли, его воды представляют собой смесь соленой воды из океана и пресной воды, поступающей из многочисленных рек.

Длина береговой линии Балтики – 7 тысяч километров. Побережье распределено между странами следующим образом: Швеции принадлежит 35% побережья, Финляндии – 17%, России – около 7% (примерно 500 километров). Оставшуюся часть побережья делят между собой Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Дания. Побережье моря и прилегающие территории сильно заселены и интенсивно используются человеком. На побережье размещены транспортные комплексы, крупные промышленные предприятия. На Балтийский бассейн приходится одна десятая часть объема мировых морских перевозок.

«Загрязнение Балтийского моря обусловлено не только тем, что оно неглубокое, что у него ограничена связь с океаном и медленным водообменом, низкими температурами воды, но и деятельностью человека: мусором как в море, так и на побережье, проблемами загрязнений на суше. Поэтому многое, что зависит от жизнедеятельности людей, мы должны изменить», – отметил BNS член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс.

Из-за сельскохозяйственной деятельности стран, окружающих море, оно сильно загрязнено химическими веществами, в море также попадают нефтепродукты. Проблемы усугубляют и запасы химического оружия, которое было накоплено в Германии и захоронено в конце Второй мировой войны в нескольких местах в Балтийском море.

Член Еврокомиссии В. Синкявичюс, ответственный за окружающую среду, водные ресурсы и рыболовство, инициирует декларацию по сокращению загрязнений Балтийского моря.

«Моя цель заключается в том, чтобы министры окружающей среды, сельского хозяйства, рыбоводства стран региона Балтийского моря подписали совместную декларацию обязательств и предприняли конкретные шаги по их реализации, чтобы Балтийское море не загрязнялось», – сказал BNS В. Синкявичюс.

По его словам, сейчас декларация лишь согласуется, поэтому пока рано говорить о конкретных мерах, однако ожидается, что страны договорятся, например, сократить использование химических веществ в сельском хозяйстве, ведь это – один из основных источников загрязнения Балтийского моря.

«Вне всяких сомнений, должны быть реализованы и обязательства по изменениям в рыболовстве, чтобы они были как можно более слаженными», – сказал еврокомиссар. По его словам, в декларации страны, скорее всего, примут обязательства очистить отдельные участки Балтийского моря.

«Думаю, мы попытаемся сконцентрировать ресурсы, программы, возможно, и в бюджетах стран-членов появятся отдельные пункты, однако это может произойти только тогда, когда мы предотвратим путь загрязнениям, их источникам», – сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что финансирование на осуществление задач, предусмотренных в декларации, выделит и Евросоюз в рамках программы LIFE и прочих программ, из Европейского Фонда морских дел и рыболовства.

«ЕК очень ясно заявила, что «зеленый» курс Европы и внедрение цифровых технологий являются основными приоритетами новой финансовой перспективы и плана восстановления экономики ЕС, на которые будет выделено дополнительно 750 млрд евро. В данный момент важнейший акцент – финансирование охраны природы, и это повышает возможности реализовать декларацию», – сказал он.

В сентябре общую декларацию должны подписать Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Дания, Швеция, Финляндия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ