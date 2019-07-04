Экология в столице

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Подготовлен ряд мер по снижению загрязненности воздуха автомобилями. Сейчас самые загрязненные места — рядом с ул. Гележине Вилко.

Будет разработан порядок особого въезда в Старый город Вильнюса, в частности, не будет транзитного транспорта. Уровень загрязнения в этой части города планируется снизить в 3-4 раза. Появятся специальные приборы, которые будут не только считывать номера авто, но и устанавливать уровень загрязнения, а в зависимости от этого водители будут платить налоги. Вильнюсский общественный транспорт планируют объединить с транспортом в Тракай и другими удаленными от города территориями.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt