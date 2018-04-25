Экономический кризис не был таким глубоким, как в 2009 году – Ю. Петраускене

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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% и составлял в ценах того времени 11,5 млрд евро.

Только во втором квартале по сравнению с первым кварталом экономика уменьшилась на 5,1%, сообщил Департамент статистики.

«Самое большое влияние на спад во втором квартале оказала часть услуг, на втором месте по силе влияния была промышленность, на третьем месте — строительство», — сказала на пресс-конференции в четверг глава Департамента статистики (ДС) Юрате Петраускене.

По ее словам, уже можно сделать вывод, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис не был таким глубоким, как в 2008-2009 годах.

«Если проанализировать и сравнить кризис 2009 года и этого года, то мы видим, что в 2009 году кризис был намного больше, минус 12,7% ВВП. Сейчас мы видим спад 5,1% по сравнению с предыдущим периодом (первым кварталом)», – сказала она.

В первом полугодии ВВП составил 22,5 млрд евро в ценах того времени и по сравнению с первым полугодием прошлого года, если исключить влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, то он сократился на 0,6%.

«Тоже есть спад, но очень незначительный», — сказала глава департамента.