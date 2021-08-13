Экономический перегрев

Экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене предупреждает, что радость от оживления экономики Литвы начинает омрачаться риском вероятного перегрева.

«Энергичное оживление нашей экономики, условия рекордно низких годовых, хорошая финансовая ситуация жителей и скачок потребления, а также избыточное для экономического здоровья фискальное поощрение — благоприятная среда для процессов перегрева, а рост инфляции, который уже фиксируют статистики, — одно из его проявлений», — сказала для пресс-релиза И. Гените-Пикчене.

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что такой скачок ВВП отчасти можно объяснить эффектом сравнительной базы — пандемия и карантин в прошлом году заморозили немалую часть экономики страны.

«Тогда упало не только потребление, но и промышленность, и объемы экспорта. Этот год, невзирая на затянувшийся второй карантин, для экономики был совершенно другим — и занятость, и зарплаты, и розничная торговля, и промышленность, и объемы экспорта достигали все новых рекордных высот», — сказал для пресс-релиза Н. Мачюлис.

И. Гените-Пикчене говорит, что второй квартал 2020 года был скован пандемией не только в Литве, но и на основных экспортных рынках. Из-за этого литовская экономика за год упала на 4,6% – это самый глубокий спад после рецессии 2009 года.

«И все же стремительный рост ВВП во втором квартале этого года — результат не только сравнительной базы. Если обратиться к оперативным данным, то синхронно двузначными темпами повышались результаты и экспортеров, и видов деятельности, ориентированных на внутренний рынок», — сказала аналитик.

«Развитие экономики Литвы сбалансировано и продемонстрировало высокую устойчивость к внешним шокам», — говорит экономист Н. Мачюлис.

По словам И. Гените-Пикчене, наследие пандемии — локальный дефицит товаров, деталей и сырья стало глобальным. Это подогрело скачок спроса, рост цен, цепочки поставок стали короче, а литовские экспортеры этим воспользовались. «Основания бить в колокола пока нет. Двузначного роста ни ожидать, ни опасаться больше не нужно, а в ближайшие годы вероятен рост ВВП 4-5%», — прогнозирует Н. Мачюлис.

Литовский экспорт вырос на 18,8 %, импорт – на 24,4%

Объемы литовского экспорта за первое полугодие этого года составили 15,692 млрд евро, импорта — 16,918 млрд евро, соответственно, были на 18,8% и на 24,4% больше, чем за такой же период прошлого года. Экспорт только товаров литовского происхождения увеличился на 22,3% до 7,887 млрд евро, сообщает BNS.

Только экспорт товаров литовского происхождения за год вырос на 23,7% и составил 9,604 млрд евро.

Внешнеторговый дефицит Литвы в первом полугодии был 277,6 млн евро, сообщил Департамент статистики предварительные данные.

Рост экспорта был обусловлен увеличением экспорта химпродуктов (в 2,1 раза), мебели (на 27,8%), наземных транспортных средств (на 45,8%). На рост импорта повлияло увеличение объемов ввоза сырой нефти (на 31,3%), наземных транспортных средств (на 50,7%), электромашин, оборудования и деталей к ним (на 28,9%).

Основными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (10,8%), Латвия (9%), Германия (8,2%) и Польша (7,2%), а основными партнерами по импорту — Германия (13,3%), Польша (12,6%), Россия (10,3%) и Латвия (7,8%).

Больше всего товаров литовского происхождения экспортировано в Германию (10,1%), США (10,1%), Польшу (6,8%), Швецию (6,5%) и Нидерланды (6,4%).

Информация «ЛК», BNS