Экономический рост Литвы замедляется

«Темп роста ВВП лишь незначительно более медленный, чем в первом полугодии. Результаты увеличения ВВП не удивили, в контексте еврозоны Литва все еще остается динамичной экономикой, рост которой прочно поддерживается внутренним спросом», – отметила в комментарии эксперт Института свободного рынке Индре Гените-Пикчене.

По ее словам, в отличие от зрелых государств еврозоны, в Литве ожидания потребителей остаются высокими. Такой оптимизм поддерживает вялая инфляция и все еще интенсивно растущие зарплаты.

Экономист компании SME Finance Александр Изгородин считает, что все же в третьем квартале литовская экономика принесла определенные сюрпризы – как положительные, так и отрицательные.

«Позитивно удивили результаты экспортирующего сектора – промышленной и транспортной сфер, интенсивный рост сохраняли строительный сектор и недвижимость. Однако неприятный сюрприз преподнес сектор розничной торговли, в котором фиксируется достаточно явное замедление оборотов», – сказал аналитик в комментарии BNS.

«Рост экспорта товаров литовского происхождения летом выдохся: по сравнению с прошлым годом в августе было экспортировано лишь на 0,4% больше произведенной в Литве продукции, за вычетом минеральных удобрений», – утверждает И. Гените-Пикчене.

Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Дарюс Имбрасас сказал, что нынешние тенденции развития хозяйства вынуждают с большей умеренностью прогнозировать развитие экономики, чем в этом году. Банк Литвы считает, что рост экономики в этом году составит 3,7%, а в 2020 году – лишь 2,5%.

Экономист Банка Литвы Дарюс Имбрасас утверждает, что, хотя экономический рост Литвы остается быстрым, в третьем квартале 2019 года он замедлился до 3,6%. Это указывает на то, что неблагоприятные тенденции в международной среде начинают ощущаться и в Литве — рост экспорта товаров замедляется, в производственное оборудование инвестируют неохотно, также замедляется и рост заработной платы.

Основные проблемы экономики еврозоны были одними из важнейших факторов, сдерживающих рост всей экономики еврозоны, крупнейшего торгового партнера Литвы. В третьем квартале литовские экспортеры также почувствовали неблагоприятные тенденции в международной среде. После активного первого полугодия экспорт товаров в последние месяцы практически прекратился. Последний раз такой медленный рост экспорта наблюдался только в 2016 году, когда литовские экспортеры начали восстанавливаться после российского эмбарго. Это замедление в большей или меньшей степени распространяется почти на все товарные группы.

В этом квартале темпы роста розничной торговли были самыми низкими с начала 2018 года. На такие тенденции наибольшее влияние оказывает желание домашних хозяйств сэкономить и возможности копить.

Хотя экономический рост в этом году не является поводом для беспокойства, экономический рост в следующем году требует более умеренной оценки. По данным Банка Литвы, экономический рост в 2019 году составит 3,7%, а в 2020-м — только 2,5%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ