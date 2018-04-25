Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

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Сокращение экономики Литвы во втором квартале по сравнению с первым было одним из самых незначительных в Евросоюзе, сообщил Евростат.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за квартал сократился на 5,5%. Меньше сократилась лишь экономика Финляндии – на 4,5%.

В ЕС в среднем экономический спад составил 11,4%, а только в зоне евро – 11,8%. В Латвии ВВП за квартал снизился на 6,5%, в Эстонии – на 5,6%.

Во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года экономика Литвы сократилась на 4%, Латвии – на 8,6%, Эстонии – на 6,5%.

Больше всего сократилась экономика в Испании – 18,5 процента за квартал и 22,1 процента за год.

В целом экономика ЕС за год сократилась на 13,9%, а в зоне евро – на 14,7%.

Информация «ЛК», BNS