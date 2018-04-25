Экономика Британии упала максимально за 25 лет

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Во втором квартале 2020 года экономика Великобритании упала на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS), опубликованные в среду, 12 августа.

Отмечается, что это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году.

При этом падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию. В то же время относительно апреля-июня 2019 года падение достигло 21,7%.

Ранее аналитики в среднем прогнозировали падение соответственно на 20,5% и 22,4%, передает Trading Economics.

В статистическом ведомстве отмечают, что падение экономики связано с ограничениями и мерами социального дистанцирования, введенными для сдерживания распространения пандемии коронавируса.

Во втором квартале объем инвестиций бизнеса рухнул на 31,4% относительно предыдущего квартала и на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь расходы потребителей упали на 23,1% относительно предыдущих трех месяцев — падение также стало рекордным.

Промышленное производство в июне выросло на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый существенный рост показателя с марта 1972 года. В годовом выражении показатель рухнул на 12,5%. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 9,2% и падения второго на 12,8%.

Напомним, что ранее экономика ЕС обновила рекорд падения за 25 лет. Наименее пострадавшей от коронавирусного кризиса во втором квартале оказалась экономика Литвы, где зафиксировано снижение всего на 5,1%.