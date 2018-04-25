Экономика Германии на пороге новых испытаний

Фото pixabay.com

Введенные на днях в ФРГ новые ограничительные меры в целях противодействия COVID-19 уже начинают сказываться на экономике страны.

Как передает АЗЕРТАДЖ, только по самым приблизительным оценкам экспертов, они могут нанести урон государственной казне страны на сумму в более чем 19 млрд. евро. Ожидается, что больше всего потерь понесут предприятия гостиничного сектора, а также питейных и гастрономических заведений. Потери ожидаются в сфере культуры, спорта, массовых развлечений, торговли.

Не исключено, что больше, чем прежде, потери будут и у логистических компаний.