Экономика Литвы – в гипотензии

Фото www.swedbank.lt

В первом квартале этого года экономические показатели Литвы еще не вызывали тревогу – ВВП вырос на 2,5 процента в годовом исчислении. Однако, если заглянуть в будущее, возникают вопросы, насколько глубока яма, созданная коронавирусом, и можно ли ожидать быстрого экономического восстановления.

Несмотря на неплохое начало этого года, второй квартал выглядит мрачнее. По подсчетам экономистов Swedbank, с учетом текущего потребления электроэнергии, платежей жителей по банковским картам, выдаваемых кредитов и регистрируемого количества безработных с начала карантина экономика Литвы сократилась на одну десятую.

С постепенным ослаблением карантинных условий, открытием магазинов, предприятий общественного питания и других услуг внутренний спрос начнет восстанавливаться, но вряд ли в этом году вернется к докризисному уровню. Внутренний спрос будет сдерживаться не только ростом безработицы и настороженностью населения, но и сокращением туристического потока, который вряд ли восстановится к концу года.

Не менее важны промышленность и экспорт, которые могут начать восстанавливаться даже позже, чем потребительский спрос жителей. Пока что данные по литовской промышленности не были очень тревожными – в первом квартале этого года производство (исключая переработку нефти) выросло на 3,7%.

К сожалению, второй квартал будет еще хуже для литовской промышленности из-за снижения потребления почти на всех экспортных рынках. Это также отражено в апрельском индексе промышленного доверия, который упал до самого низкого уровня с 2009 года. Правда, хотя уровень экспортных заказов и ожидания в отношении количества работников также снизились, они остаются на гораздо более высоком уровне, чем во время предыдущего кризиса.

Это подчеркивает специфику данного кризиса: очень глубокий, но, все еще вероятно, краткосрочный экономический спад, вызванный карантином, который не превратится в финансовый кризис с большой волной банкротств, неплатежеспособности государства или проблем финансового сектора. Поэтому жизненно важно, чтобы как можно больше компаний не угодили в эту глубокую яму и чтобы число безработных было как можно меньше.

По словам экономиста Нериюса Мачюлиса, ситуация пока не драматическая, но отрицательные вторичные эффекты могут появиться после сокращения заказов на литовский экспорт.

При этом экономист подтвердил, что Литва входит в число государств, наиболее успешно справившихся с распространением вируса.

«Вирус не распространился, не было неуправляемых очагов, не было неуправляемых ситуаций в больницах, почти нет новых заболеваний, многие государства позавидовали бы такой ситуации. Но если говорить о смягчении мер карантина, то мы одни из последних, – сказал Н. Мачюлис. – Здесь мы можем искусственно зажать экономику».

Хотя с начала карантина в Литве зарегистрировано около 30 тысяч новых безработных, следует признать – все не так безнадежно.

Во-первых, распространение вируса во многих частях мира спадает и уносит все меньше жизней. Хотя возможны повторные волны и очаги, медучреждения и органы власти будут гораздо лучше подготовлены к управлению ситуацией без введения строгих карантинных мер. Кроме того, очень быстро разрабатываются и тестируются препараты, которые эффективны в борьбе с последствиями заболевания, а первые вакцины ожидаются уже этой осенью.

Во-вторых, центральные банки и правительства выделили беспрецедентные ресурсы для смягчения последствий кризиса. Запланированные (хотя и медленно вступающие в действие) Литвой меры по сохранению ликвидности и платежеспособности компаний и прямые выплаты должны способствовать занятости, увеличению покупательной способности населения и снижению его беспокойства. Не менее важным является тот факт, что крупнейшие экспортные рынки Литвы получили больший экономический толчок, прямые выгоды которого в конечном итоге ощутят и наши экспортеры.

В-третьих, в ближайшем будущем Европейская комиссия должна представить программу поддержки, которая может достичь и триллиона евро – несколько сотен миллионов из них получит и Литва. Последствия коронавирусного кризиса и карантина поможет смягчить и банковский мораторий, то есть возможность отсрочки погашения кредитов на срок до шести месяцев.

С окончанием карантина и снятия ограничений деятельности одним из наиболее важных факторов, определяющих скорость восстановления, несомненно, будут ожидания населения. Жители, скованные страхом и тревогой, даже после карантина могут избегать увеличения затрат на потребление. Тем не менее, последние опросы показывают, что люди не испытывают особой тревоги.

Хотя в апреле доверие потребителей упало до самого низкого уровня за последнее десятилетие, самое интересное кроется в деталях: резко упало только мнение населения о перспективах литовской экономики – это рекордное падение за один месяц.

В то же время, по мнению многих граждан, их личное финансовое положение практически не изменилось, и ожидается, что этот кризис не окажет значительного влияния на личные финансы многих семей. Кроме того, планы жителей потратить деньги на крупные покупки, автомобиль или недвижимость, сократились незначительно.

«Артериальное давление» у литовской экономики в настоящее время очень низкое, но эта гипотензия носит временный характер – сонливость, усталость и слабость скоро должны пройти.

Нериюс Мачюлис, экономист Swedbankas