Экономика США официально вступила в рецессию из-за пандемии COVID-19

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Национальное бюро экономических исследований опубликовало отчет, в котором отмечается, что экономика США официально вступила в рецессию из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, авторы отчета заявили, что сокращение рабочих мест и потребительского спроса, связанное с распространением коронавируса, положило конец самому продолжительному экономическому росту в истории экономики США, которое продолжалось 128 месяцев с июня 2009 года.

Экономическая рецессия обычно объявляется после двух последовательных кварталов отрицательных темпов роста производства в США, но представители бюро заявили, что в феврале уже началось «значительное снижение» роста.

С начала периода пандемии более 42 млн человек в Соединенных Штатах потеряли работу и обратились за пособиями по безработице, и тысячи предприятий прекратили свое существование в связи с ограничениями, введенными администрациями штатов из-за коронавируса.