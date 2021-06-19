Экономика в Литве восстановится быстрее, чем в еврозоне – представитель МВФ

«Поэтому мы прогнозируем, что в Литве в силу этой цикличности инфляция будет несколько выше, чем в еврозоне», — сказал он.

По словам Б. Грасии, в показателях инфляции Литвы в последнее время зачастую отражаются колебания сырья на рынках и высокая продуктивность на рынках экспорта, поэтому в быстром росте цены есть и внешние факторы.

«Пока мы не замечаем, чтобы инфляция и стремительный рост зарплат отражали потери в конкурентоспособности или появляющийся дисбаланс. Это продолжается, так как мы наблюдаем растущие рынки экспорта, экспортирующие компании очень конкурентоспособны», — сказал представитель МВФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что властям Литвы следует пристально следить за макроэкономическими изменениями и динамикой инфляции, применяя активную политику, чтобы в экономике не возник серьезный дисбаланс.

МВФ прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 4,4%. В апреле прогнозируется рост 3,2%. По оценке фонда, инфляция в Литве может составить 3,2%.

Банк Литвы, который представил свои оценки в понедельник, прогнозирует, что рост экономики страны в этом году составит 5,1%, между тем инфляция — 2,2%. В свою очередь, Министерство финансов считает, что среднегодовая инфляция в этом году вырастет до 2,6%.