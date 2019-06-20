Экономику Литвы штормит

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Президент Даля Грибаускайте на встрече с заместителем руководителя Международного валютного фонда подчеркнула, что, по данным международных учреждений, в следующем году рост международной экономики должен увеличиться, однако странам нужно и дальше придерживаться ответственной фискальной политики.

Как утверждает руководитель страны, это важно и для Литвы – как прогнозируется, быстрый рост экономики нашей республики, наблюдавшийся до этого, в следующем году несколько снизится. В данной ситуации нужно обратить внимание на рекомендации по укреплению экономики, которые представляют и Европейская комиссия, и эксперты Международного валютного фонда, бывающие в Литве регулярно.

Решений также требуют значительное социальное разобщение, плохое состояние здоровья жителей и неэффективное просвещение.

Банк Литвы улучшает прогноз

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) увеличил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) до 3,2%. В марте экономисты БЛ Литвы ожидали, что в этом году экономика Литвы вырастет на 2,6%. Прогноз реального роста ВВП на следующий год снижен до 2,5%.

По сообщению БЛ, хотя международный экономический климат вызывает озабоченность, развитие литовского хозяйства остается активным, значительно растет не только экспорт, но и внутренний спрос, прежде всего частное потребление.

«Еще некоторое время будет возникать разница между литовским и международным экономическим развитием, но все же рост нашей экономики должен постепенно замедлиться. Для роста важны инвестиции, однако их будет ограничивать неопределенность по поводу мирового экономического развития и сокращение роста потока средств помощи фондов Евросоюза», – отметил в пресс-релизе директор службы экономики и финансовой стабильности БЛ Гядиминас Шимкус.

Ожидается, что расходы частного потребления вырастут в текущем году на 4%, а в следующем – на 3,6%, между тем потребительские расходы сектора власти должны увеличиться соответственно на 0,9% и на 0,6%. Формирование общего основного капитала (инвестиции) в этом году должно увеличиться на 5,6%, а в 2020 году – на 4,1%.

По мнению экономистов, экспорт товаров и услуг в этом году вырастет на 4%, а в следующем – на 3,5%, между тем импорт должен увеличиться соответственно на 4,4% и на 4,3%.

Прогноз реального роста ВВП на следующий год снижен до 2,5% (в марте ожидалось, что ВВП в 2020 году вырастет на 2,6%. Прогноз согласованной среднегодовой инфляции не меняется: в этом году она должна составить 2,4%, а в следующем – 2,3%.

Экономисты ЦБ считают, что на фоне все еще активно растущей заработной платы по-прежнему отмечается рост цен на услуги, что определяет почти половину инфляции. Прогнозируется, что в этом году заработная плата в стране увеличится почти на одну десятую часть, а в первом квартале этого года в большинстве сфер экономики – хорошие результаты. Однако экономисты говорят, что в Европе наблюдается все больше признаков снижения темпов экономики, поэтому в следующем году зарплаты должны расти медленнее. По словам профессора университета им. М. Ремериса-Римвидаса Ясинавичюса, теперешняя ситуация на рынке напоминает предкризисный период.

На общие колебания инфляции наибольшее влияние оказывают и вновь начавшие дорожать пищевые продукты, а также горючее.

Одалживаем

Литва на минувшей неделе позаимствовала на международных рынках капитала 1,5 млрд евро, выпустив две эмиссии еврооблигаций различного срока погашения – номинальной стоимостью 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет и номинальной стоимостью 850 млн евро со сроком погашения через 30 лет. Одна из них является самой дешевой за всю историю заимствований Литвы, сообщает Министерство финансов.

Минфин сообщает, что решение о заимствовании на длительный срок обусловлено благоприятной ситуацией на международных рынках, стремлением надлежащим образом управлять рисками и фиксировать на длительный срок низкие годовые по займам.

«Используя нынешние условиях низких годовых, мы обеспечили надлежащее рефинансирование эмиссии, которая должна быть выкуплена в феврале следующего года, и снижение расходов на обслуживание долга. В свою очередь, длительный срок займов позволит равномерно распределить потоки погашения долга и дольше пользоваться привлекательными условиями финансирования», — сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.

Эмиссия еврооблигаций номинальной стоимостью 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет является самой дешевой за всю историю заимствований Литвы — годовые по ней составят 0,5%. Еврооблигации распространены с прибыльностью 0,603%, а цена выпуска равняется 99,003% их номинальной стоимости. Еврооблигации будут оплачиваться 19 июня этого года и выкупаться 19 июня 2029 года.

Литва второй раз выпустила эмиссию со сроком погашения через 30 лет (номинальная стоимость – 850 млн евро). За нее страна будет платить годовые 1,625%. Еврооблигации выпущены с прибыльностью 1,732%, а цена выпуска равняется 97,513% их номинальной стоимости. Еврооблигации будут оплачиваться также 19 июня этого года, а выкупаться – 19 июня 2049 года.

На заимствованные средства будет обеспечен резерв средств для выкупа эмиссии еврооблигаций стоимостью 1,3 млрд евро (годовые за нее составят 7,375%) 11 февраля следующего года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ