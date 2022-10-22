Экономист: пространства для роста инфляции почти не осталось

Факторы высокой инфляции свидетельствуют о ее снижении, но потребителям придется еще подождать снижения цен, считает экономист Индре Гените-Пикчене.
По ее словам, о снижении инфляции свидетельствует понижение цен на сырье на международных рынках и уменьшение сбоев в цепочках поставок.
«При наблюдении за международной обстановкой мы как бы видим, что пространства для дальнейшего роста инфляции действительно немного, практически нет, но эти импульсы еще не дошли до конечного потребителя», — отметила экономист компании INVL Asset Management в обзоре мировой и литовской макроэкономики.
INVL прогнозирует, что среднегодовая инфляция достигнет 19% в этом году и 5% в следующем году.
Гените-Пикчене прогнозирует, что в этом году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырастет на 1,7%, но в следующем году, по ее словам, литовская экономика скатится до незначительной рецессии в 0,5%. Весной она прогнозировала, что ВВП страны вырастет на 1,3%.
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