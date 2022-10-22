Экономист: пространства для роста инфляции почти не осталось

«При наблюдении за международной обстановкой мы как бы видим, что пространства для дальнейшего роста инфляции действительно немного, практически нет, но эти импульсы еще не дошли до конечного потребителя», — отметила экономист компании INVL Asset Management в обзоре мировой и литовской макроэкономики.

INVL прогнозирует, что среднегодовая инфляция достигнет 19% в этом году и 5% в следующем году.

Гените-Пикчене прогнозирует, что в этом году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырастет на 1,7%, но в следующем году, по ее словам, литовская экономика скатится до незначительной рецессии в 0,5%. Весной она прогнозировала, что ВВП страны вырастет на 1,3%.

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