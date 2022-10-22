TOP,Новости,Экономика

Экономист: пространства для роста инфляции почти не осталось

Фото finmin.lrv.lt

Факторы высокой инфляции свидетельствуют о ее снижении, но потребителям придется еще подождать снижения цен, считает экономист Индре Гените-Пикчене.

По ее словам, о снижении инфляции свидетельствует понижение цен на сырье на международных рынках и уменьшение сбоев в цепочках поставок. 

реклама

«При наблюдении за международной обстановкой мы как бы видим, что пространства  для дальнейшего роста инфляции действительно немного, практически нет, но эти импульсы еще не дошли до конечного потребителя», — отметила экономист компании INVL Asset Management в обзоре мировой и литовской макроэкономики.

INVL прогнозирует, что среднегодовая инфляция достигнет 19% в этом году и 5% в следующем году.

Гените-Пикчене прогнозирует, что в этом году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырастет на 1,7%, но в следующем году, по ее словам, литовская экономика скатится до незначительной рецессии в 0,5%. Весной она прогнозировала, что ВВП страны вырастет на 1,3%.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.