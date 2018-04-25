Экономист: сокращение бедности в Литве является и результатом социальной политики

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Сокращение количества жителей Литвы, проживающих за чертой бедности, в прошлом году демонстрируют сокращающееся социальное неравенство и результат проводимой государством социальной политики, утверждает экономист Римантас Рудзкис.

«Что значит утверждение о том, что сокращается доля людей, живущих за чертой бедности? Сокращается социальное неравенство. На самом деле сокращается доля тех, кто получает минимальные доходы. Это немного связано с налоговой системой, и конечно, прежде всего, с государственной помощью, с повышением пенсий, выплат», – сказал BNS профессор Вильнюсского университета Р. Рудзкис.

По его словам, эти данные демонтируют усилия власти поддержать самые бедные слои населения.

«Что можем сказать об этом правительстве? По крайней мере, у меня не возникает сомнения в том, что они социально ориентированы. Они на самом деле стараются повышать помощь государства наиболее бедным», – сказал Р. Рудзскис.

По его словам, можно задаваться вопросом о том, не останавливает ли Литва экономический рост, стараясь сократить социальное неравенство. Однако Р. Рудзкис подчеркивает, что с одной стороны, Литве уже давно надо было улучшать положение неимущих граждан, а, во-вторых поощрение инвестиций не обязательно должно противоречить социальной политике.

По данным Департамента статистики, в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного из не превышали 251 евро в месяц, а семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро. Уровень абсолютной бедности в 2019 году составлял 7,7%, что на 3,4 пункта меньше, чем в 2018 году.

Между тем, в прошлом году ниже уровня риска черты бедности в прошлом году проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.

Директор департамента статистики Юрате Петраускене отметила, что наиболее значительно абсолютный показатель бедности улучшили выросшие социальные выплаты.