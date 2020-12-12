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Экономист: укрепление евро может замедлить восстановление литовского экспорта

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как лидеры Евросоюза (ЕС) утвердили план восстановления экономики, литовский экономист говорит, что это заметно повысило курс евро, а это может причинить вред и экономике ЕС, и восстановлению литовского экспорта. 

Советник по экономике компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что расширение инструментов стимулирования Европейского центробанка (ЕЦБ) и план восстановления экономики ЕС повысили курс евро, который в отношении доллара США поднялся на самый высокий уровень за период с конца апреля 2018 года. 

«Повышение курса евро означает относительное подорожание товаров производителей ЕС за пределами ЕС, а повышение цен на экспорт означает снижение конкурентоспособности реализуемой за пределами ЕС продукции производителей ЕС и соответственно снижение спроса на продукты ЕС», — сказал А. Изгородин в комментарии для BNS.

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По его словам, укрепление евро важно и для литовской экономики, которую вытаскивает из тисков кризиса преимущественно промышленный сектор. И все же он подчеркивает, что соглашение лидеров ЕС спровоцирует снижение цены займов для периферических членов еврозоны. 

«Тот факт, что деньгия для займов и субсидий для государств ЕС будут предоставляться от имени Еврокомиссии (ЕК), и тот факт, что ЕЦБ решил расширить объем своих мер стимулирования, ослабит давление рынка на некоторые периферические государства еврозоны с очень сложным состоянием государственных финансов», — сказал А. Изгородин. 

Лидеры ЕС в четверг достигли соглашения с Польшей и Венгрией, которое разрешило спор, мешавший принятию бюджета ЕС на многолетнюю перспективу и плана восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса. 

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