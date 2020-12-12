Экономист: укрепление евро может замедлить восстановление литовского экспорта

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как лидеры Евросоюза (ЕС) утвердили план восстановления экономики, литовский экономист говорит, что это заметно повысило курс евро, а это может причинить вред и экономике ЕС, и восстановлению литовского экспорта.

Советник по экономике компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что расширение инструментов стимулирования Европейского центробанка (ЕЦБ) и план восстановления экономики ЕС повысили курс евро, который в отношении доллара США поднялся на самый высокий уровень за период с конца апреля 2018 года.

«Повышение курса евро означает относительное подорожание товаров производителей ЕС за пределами ЕС, а повышение цен на экспорт означает снижение конкурентоспособности реализуемой за пределами ЕС продукции производителей ЕС и соответственно снижение спроса на продукты ЕС», — сказал А. Изгородин в комментарии для BNS.