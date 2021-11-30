Экономисты: инфляция продолжает расти за счет топлива, тепла, еды и услуг

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Экономисты считают, что годовая инфляция в Литве превышает 9% в основном из-за роста цен на топливо и услуги централизованного теплоснабжения. По их словам, рост цен на продукты питания и услуги также способствовал росту инфляции.

Главный экономист Luminor Жигимантас Маурицас, считает, что индекс цен скоро может достигнуть двузначных показателей, а цены на продукты питания, вероятно, вырастут еще больше во время праздничного периода.

«Я полагаю что инфляция может быть близка к пику. Я не исключаю возможности перехода к двузначному порогу, так как базовый эффект все равно будет низким. В любом случае, более заметного снижения можно ожидать только с весны», — сказал BNS Маурицас.

«Я думаю, что до марта, в оставшиеся три месяца, мы действительно можем ожидать инфляцию, близкую к десяти процентам, а может быть, даже еще один-два месяца», — добавил он.

По словам экономиста SEB Тадаса Повилаускаса, в последнее время инфляция увеличилась по двум причинам: роста цен на топливо и центральное отопление.

«В течение ноября цены на топливо — как бензин, так и дизельное топливо — росли. Вероятно, это основная причина того, что инфляция была немного выше прогнозируемой, а второй уже предсказуемой составляющей роста цен является продолжающийся рост цен на отопление», — сказал BNS Повилаускас.

По его словам, помимо этих очевидных причин дальнейший рост инфляции обусловлен еще и ростом цен на продукты питания.

По мнению экономиста Александра Изгородина, дальнейший рост инфляции определяется не только подорожанием энергоресурсов и тепла, но и ростом цен на услуги.

«В последнем секторе цены растут просто из-за восстановления экономики, довольно хорошей ситуации на рынке труда и повышения заработной платы. Те 9,3% состоят из двух компонентов — роста цен в секторах энергоресурсов и услуг», — отмечает экономист.

«Продолжающаяся инфляция может просто заставить некоторых людей фокусироваться только на основных товарах и услугах первой необходимости, тем более, что в реальном выражении они дорожают в наиболее значительной степени», — добавил он.

По предварительным данным, согласованная предварительная годовая инфляция в Литве — в ноябре этого года, по сравнению с ноябрем минувшего – составила 9,3%, а месячная – 0,9%, сообщил Департамент статистки.