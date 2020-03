Экономисты положительно оценивают идею совместных заимствований ЕС

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Экономисты положительно оценивают идею совместных заимствований в еврозоне с целью финансирования планов спасения экономики, так как бизнес и население страдают от пандемии коронавируса.

По их мнению, деньги будут нужны правительствам всех стран Евросоюза (ЕС), поэтому совместные заимствования позволят избежать взаимной конкуренции при одновременных попытках получить займы на рынках.

Кроме того, если будет принято решение о совместных заимствованиях, то можно было бы создать новый инструмент, однако, по словам аналитиков, проще было бы активировать Европейский механизм стабильности (ЕМС).

По словам экономиста Luminor Жигимантаса Маурицаса, сейчас нужно делать всё, чтобы поддержать жизнеспособность экономики и избежать негативных побочных последствий, которые только усилят панику.

«Из-за бушующей в мире пандемии экономика останавливается, однако это временный процесс. Однако если начнут рушиться цепочки поставок и расчётов, если из них выпадет часть предприятий или даже государств, то восстановить их будет очень сложно. Поэтому нужно делать всё, чтобы эти цепочки не разрушились», — сказал BNS Ж. Маурицас.

По его словам, в данном случае инициативу должны проявлять и Еврокомиссия (ЕК), и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

«На мой взгляд, нужно вообще рассматривать разные варианты, я бы не стал исключать и идею США с так называемыми «вертолётными деньгами» (прямая раздача денег населению — BNS). У нас не только проблемы too big to fall (слишком большой, чтобы потерпеть крах – BNS) или too important to fall (слишком важный, чтобы потерпеть крах – BNS), но и проблема too many to fall (слишком много терпящих крах – BNS). Слишком много малых предприятий и домохозяйств могут испытать большой шок, после которого они уже не смогут восстановиться», – рассуждал экономист Luminor.

«Конечно, риски велики, часть предприятий-«зомби» эти деньги точно не заслужили, они должны обанкротиться и уйти с рынка, однако сейчас для этого не лучшее время(…) Это повысит цены и есть угроза того, что в дальнейшем инфляция может заметно увеличиться. Но когда приходится выбирать между высокой инфляцией с меньшим числом банкротств и низкой инфляцией с большим числом банкротств, я был бы ща первый вариант», – сказал Ж. Маурицас.

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, после того, как ЕЦБ в ночь на четверг сообщил о программе на сумму примерно 750 млрд евро, по которой будут покупаться облигации правительств и компаний, ситуация на рынках капитала улучшилась, однако только этого будет мало.

«Все понимают, что правительствам нужны будут деньги, и будет плохо, если они все одновременно попытаются их позаимствовать. Может возникнуть ситуация бутылочного горлышка, когда всем и очень быстро понадобится привлечь новые деньги. Поэтому, возможно, было бы нормальным решением не пытаться заимствовать по отдельности, а выпустить один общий инструмент, средства которого будут перераспределены», – сказал BNS Т. Повилаускас.

По его словам, если будет принято решение заимствовать совместно, то может быть создан новый инструмент, однако проще было бы активировать ЕМС.

«Там, кажется, (предусмотрена) возможность заимствований на сумму 400 млрд евро посредством выпуска облигаций, которые будут гарантированы всеми странами еврозоны. Если всё пойдёт плохо, думаю, будет только вопрос времени, когда такой механизм будет создан. (…) Преимущество ЕМС в том, что облигации мог бы покупать непосредственно ЕЦБ. Думаю, в худшем случае в этом направлении и пойдут», – сказал экономист SEB.

Советник президента Симонас Крепшта сказал, что главы государств и правительств ЕС обсудили перспективу выпуска так называемых «коронавирусных облигаций» на телеконференции, состоявшейся на этой неделе. По его словам, президент Гитанас Науседа положительно оценивает идею совместных заимствований в еврозоне.