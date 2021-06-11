Экономисты предупреждают о подорожании части товаров и услуг

«В конце года мы можем увидеть инфляцию выше 5%, и люди это ощутят. Это произойдет не потому, что подорожали электричество или газ — произойдет потому, что дорожает практически абсолютно все сырье, в том числе и человеческие руки, которые дорожают очень сильно», — сказал М. Дубниковас.

Старший экономист Банка Литвы Лаура Моцюнайте говорит, что рост цен заметен уже сейчас, а вызван он повышением спроса после пандемии. Тенденции заметны по ценам в парикмахерских, на медицинские, одонтологические услуги и др.

М. Дубниковас прогнозирует, что все же рост цен на услуги должен быть временным и после «спада этого избыточного спроса это давление на цены на услуги должно ослабеть».

По данным Департамента статистики, месячная инфляция в Литве в мае по сравнению с апрелем была 0,6%. Цены на потребительские товары и услуги в Литве растут пятый месяц подряд.

Годовая инфляция (в мае по сравнению с маем 2020 года) составила 3,6%, среднегодовая составила 1,2% (в апреле соответственно 2,5% и 0,9%).

С июля электроэнергия для большинства потребителей подорожает в среднем на 8%, а газ для домашних хозяйств — на 26-50%.