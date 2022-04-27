Экономисты: рост ВВП Литвы в первом квартале составил около 4%

Фото BNS/ Жигимантас Гядвила

Литовская экономика выросла в первом квартале этого года чуть более чем на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, прогнозирует большинство экономистов, опрошенных BNS.

Четыре из шести опрошенных экспертов считают, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 4-4,4% в первом квартале, один сказал, что рост составил 3,2 процента, а еще один аналитик сказал, что рост был 1,5%.

Большинство экспертов говорят, что война в Украине в первом квартале еще не оказала существенного влияния на литовскую экономику, а промышленные показатели и низкая сравнительная база увеличивали показатели.

По оценкам экономистов, в январе-марте рост экономики страны был стремительным — хорошие показатели определялись низкой сравнительной базой, так как год назад в Литве был введен жесткий карантин. Сказались и хорошие результаты обрабатывающей промышленности, экспорта. Среди прочего, в начале года население еще не было склонно к сокращению реального потребления, а расходы домохозяйств росли быстрее, чем доходы.

«Промышленность — один из важнейших экспортирующих секторов — очень удивила в первом квартале. Несмотря на множество вызовов и помех: шок затрат, нехватку сырья и проблемы с поставками, нехватку рабочей силы и скачки цен на факторы производства, закрывшиеся рынки, — годовые темпы роста продукции и экспорта оставались двузначными», — сказала Индре Гените, аналитик INVL Asset Management Пикчене, спрогнозировавшая рост ВВП 4,3%.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отмечает, что ожидания населения снизились, их приглушили невиданная четверть века инфляция и война в Украине, но потребительские привычки почти не изменились — в первые два месяца реальные розничные продажи были на 15,4% выше, чем год назад, и данные платежных карт показывают, что потребление продолжает быстро расти.

Он прогнозирует рост ВВП в первом квартале на уровне 4,2%.

Между тем Александр Изгородин, спрогнозировавший рост 3,2% говорит, что из-за негативного влияния российской войны в Украине промышленные и розничные продажи в марте будут хуже, но общие результаты первого квартала будут хорошими «по инерции».

«Я думаю, что литовская промышленность в марте также продемонстрирует неплохой рост, так как производители обычно обеспечивают себя сырьем на несколько месяцев вперед. Самая большая неопределенность связана с сектором розничной торговли — здесь ситуация может развиваться по-разному», — сказал Изгородин.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас отметил, что результаты строительства в первом квартале также были лучше, чем год назад. Это обусловлено слабым первым кварталом 2021 года из-за неблагоприятных для работ погодных условий.

«Первый квартал 2022 года был хуже явно только для транспортной отрасли, а особенно для компаний, занимающихся перевозками по железной дороге и погрузками в морском порту в связи с отсутствием грузов с «Беларуськалия» и введением других санкций по грузам», — сказал Повилаускас. По его мнению, в этом году ВВП вырос на 4,4%.

Самый низкий рост из опрошенных BNS экспертов спрогнозировал финансовый аналитик Марюс Дубниковас — 1,5%. Он сказал, что первый квартал был успешным, но для роста, вероятно, будет не хватать быстрого роста в секторе биотехнологий.

Экономисты прогнозируют гораздо более скромный рост ВВП Литвы во втором квартале. По их мнению, тогда влияние войны в Украине будет ощущаться гораздо сильнее — литовская промышленность почувствует срыв поставок сырья из Украины и России, практически полностью прекратятся торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Экономист Luminor Bank Жигимантас Маурицас, спрогнозировавший рост ВВП 4% в первом квартале, полагает, что рост ВВП во втором квартале замедлится до 0,5%.

Департамент статистики Литвы опубликует первую оценку ВВП за первый квартал в пятницу.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено