Экономящие энергию музеи в Литве намерены менять деятельность, но не закрываться

«Если мы говорим о музеях, мы не говорим сейчас о закрытии отдельных музеев, но мы понимаем, что у нас не так много возможностей сэкономить (…). Музеи вынуждены использовать те средства, которые можно было бы направить на культурную деятельность и подготовку новых выставок, организацию культурной деятельности», — сказал BNS Печюлис являющийся также директором музея Каунасского IX форта.

«Речь идет о каком-то вегетативном состоянии, у нас недостаточно средств для организации культурных мероприятий», — добавил он.

По словам Печюлиса, на этой неделе ассоциация музеев вместе с культурными центрами, архивистами и другими ассоциациями обратилась к президенту, сейму и правительству с просьбой обратить внимание на их положение, но пока не получила ответа.

«Мы обратили внимание на то, что в связи с ростом цен на энергоносители возникает вопрос, как музеи и другие учреждения культуры могут продолжать организовывать свою деятельность, ведь если мы должны покрывать это из заработанных денег, то мы не можем направлять их на культурную деятельность», — отметил глава ассоциации.

По словам Печюлиса, перед Морским музеем в Клайпеде и Великокняжеским дворцом в Вильнюсе стоят самые большие задачи.

Цены выросли в 14-15 раз

По словам директора Великокняжеского дворца Видаса Долинскаса, из-за повышения цен расходы музея на электроэнергию выросли в 15 раз, и в ближайшие месяцы будет нехватка таких средств в размере 500 тыс. евро.

«На год мы заложили в бюджет более 400 тыс. евро как на электричество, так и на отопление. На оставшиеся три месяца года у нас уже нет средств, потому что мы заплатили повышенную гарантийную цену за сентябрь, нам не хватает почти 500 тыс. евро только на электроэнергию», — отметил Долинскас.

По словам директора Литовского морского музея Ольги Жалене, цены на энергию для музея выросли в 14 раз. Это вынудило сократить рабочее время.

«Финансовое положение может и будет ухудшаться, потому что цены вырастают до 14 раз, если считать по первоначальным договорам, которые были у музеев. В прошлую пятницу мы также сократили рабочее время на один час», — сказала BNS Жалене.

По словам директора музея, в настоящее время они ищут нового поставщика электроэнергии, и пока идет госзакупка, музей вынужден платить более высокие суммы.

«Госзакупки мы проводим в четвертый раз, потому что нам приходится покупать через Центральную закупочную организацию (…) У нас были иллюзии, что мы можем купить по фиксированной цене. Пока эта покупка находится в процессе, у нас есть гарантированная цена, что означает скидку 25%. плюс к этой высокой рыночной цене», — сказала она.

Великокняжеский дворец также объявил конкурс в четвертый раз. По словам Долинскаса, его результат должен быть ясен в понедельник.

По словам директора Морского музея, повышение цен на ресурсы приведет к изменению модели работы музея. По ее словам, будет организовано меньше мероприятий, и рассматривается вопрос о пересмотре выплат работникам.

«Мы получаем доход от посещений, и тогда активности будет меньше, нам придется подумать о том, сможем ли мы платить нашим сотрудникам оговоренную зарплату. Пока это не планируется, но активизируется жесткая программа финансовых ресурсов», — сказала руководитель музея.

По словам Долинскаса, в настоящее время Музей Великокняжеского дворца максимально экономит, благодаря чему потребление электроэнергии удалось сократить в три раза.

«Наши самые большие источники энергопотребления — это поддержание микроклимата — это влажность, температурный режим, вентиляция, а также лифты, мы прошли все точки, где можно сэкономить, мы и так жили очень экономно (…). Мы можем сэкономить десять процентов, но речь идет о дефиците в миллионы евро в следующем году», — пояснил руководитель музея.

По его словам, радикальные методы экономии возможны, но пока планов их использования нет и есть надежда, что в будущем они не понадобятся.

«Дальнейшая экономия может быть только радикальной, но она все равно не решает проблему. Этот шаг может быть следующим — закрыть экспозиции, развезти экспонаты по нескольким залам, поддерживать в них необходимый микроклимат, потому что иначе экспонаты погибнут, но тогда у нас не будет дохода», — подчеркнул директор Музея Великокняжеского дворца.

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