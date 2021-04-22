Экс-глава Минздрава Литвы не знает, куда могли пропасть защитные средства

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Бывший министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига утверждает, что у него нет данных о том, куда могли бы пропасть защитные средства, однако отмечает, что процедуры логистики в начале пандемии были сложными.

«Я действительно не знаком с содержанием, я не знаю, о каких средствах идет речь, в чем недостача, в начале лишь помню, что действительно логистика была сложной. Доставлялось самолетами, железной дорогой, много товаров хранилось на складах госпочты Lietuvos pastas, сначала даже не на складах Центра по экстремальным для здоровья ситуациям», – сказал в четверг журналистам в сейме А. Вярига.

«Точно было очень сложно все подсчитать, смотреть, поэтому не могу детально комментировать, поскольку не знаю, ни в чем недостача, ни на каком этапе», – сказал бывший министр.

В четверг Министерство здравоохранения Литвы обратилось в правоохранительные органы по причине выявленной недостачи средств защиты на сумму в 912 тыс. евро, сообщил глава министерства Арунас Дулькис.

«Реагируя на сложившуюся ситуацию, мы вместе с командой Центра по экстремальным для здоровья ситуациям обратились в Генпрокуратуру с просьбой начать процессуальные действия с целью выявления причин этой нехватки и виновных лиц», – заявил министр на пресс-конференции в четверг.

По его словам, обнаружена нехватка из тех средств, которые были заказаны из Китая в целом на 24 млн евро.

«Не хватает почти 850 тыс. единиц товаров: защитных очков, медицинских шапочек, медицинских масок, одноразовых халатов, одноразовых перчаток», – сказал А. Дулькис.

По словам министра, эти товары занимают объем приблизительно в 20 железнодорожных вагонов.

Канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене сказала, что доставки средств организовало Министерство коммуникаций и транспорта, которое должно было распределить их между учреждениями здравоохранения, а они должны были предоставить Центру по экстремальным для здоровья ситуациям (ЦЭЗС) акты приема-сдачи товаров о полученных и пересчитанных товарах.