Экс-главком армии США в Европе спрогнозировал потерю Россией Крыма в 2023 году

Ходжес отметил, что спустя полгода после начала военного конфликта Россия смогла занять только 20% территорий Украины, а наступательные возможности российских войск уже практически иссякли.

Бывший главком добавил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечивать украинских военных тем оружием и в том количестве, что они запрашивают.

«Единственное число, которое имеет значение, — это процент закрытых потребностей. Я хотел бы услышать, что мы [США] поставили 80% того, что необходимо Украине, чтобы победить Россию и вернуть свою территорию, и мы работаем над остальными 20%», — заключил отставной генерал-лейтенант.

Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил изданию, что сейчас Киеву в первую очередь нужны самолеты: авиапарк страны, оставшийся с советских времен, почти исчерпал себя, и без новых поставок Украина рискует оказаться совсем без военной авиации.

Помимо этого, украинцам требуется продвинутые системы ПВО и снаряды большей дальности, чем имеющиеся ракеты HIMARS.

«Следующий год будет решающим в этой войне», — указал Гончаренко.

Военный аналитик Джордж Баррос из Института изучения войны (ISW) отметил, что Украина должна продемонстрировать свои способности противостоять российским войскам в ходе контрнаступления в Херсонской области.

«Если украинцы продемонстрируют способность окружить противника и осадить Херсон, это станет большим военным достижением и будет означать, что они могут повторить это на востоке и юге», — сказал Баррос.

Он уточнил, что операция под Херсоном может длиться несколько месяцев, так как это будет битва на истощение: у украинцев нет численного или огневого преимущества, и в такой ситуации выбранная ими тактика самая разумная. «Но я все еще думаю, что нас ждет долгая война», — заключил аналитик.