Экс-король Малайзии развелся с женой – русской красавицей Оксаной

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Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с победительницей конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, прожив с ней менее года. Развод оформлен 1 июля в суде Сингапура, официального уведомления СМИ не получили.

Об этом сообщила местная газета The New Straits Times.

О расставании Мухаммада V и Воеводиной стало известно в январе текущего года. В свидетельстве о разводе, фотография которого была слита в интернет, используется мусульманский термин «талак баин» , что переводится как «необратимая форма».

Источники утверждают: королевская семья была недовольна публикацией Воеводиной в инстаграме, где та выражала надежду, что ее сын станет наследным принцем государства и будущим королем Малайзии. Монархи сочли это «неприличным» и свидетельством того, что россиянка не усвоила местных традиций престолонаследия.

Напомним, что бракосочетание 49-летнего восточного монарха, правителя Келантана и короля Малайзии, и 25-летней русской красавицы-модели, выпускницы факультета бизнеса РЭУ имени Плеханова, состоялось в ноябре 2018 года в подмосковном поселке Барвиха. Свадьба была безалкогольной и с халяльной едой.

Во время торжественной церемонии Верховный правитель Малайзии вышел к публике в малайзийской национальной одежде, а невеста – в русском наряде

Спустя всего месяц новобрачный отрекся от престола. Отметим, что в Малайзии короля, который выполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим, избирает совет наследственных султанов сроком на пять лет.

В 2004-2008 годах Мухаммад V был женат на женщине из семьи правителей султаната Паттани. После развода и восхождения на престол он стал первым неженатым султаном и монархом Малайзии. Оксана Воеводина ранее не была замужем.