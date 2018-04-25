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TOP,Виленский Вестник,Новости,Энергетика

Экс-министр Р. Масюлис стал членом правления Вильнюсских тепловых сетей

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Бывший министр транспорта Литвы Рокас Масюлис назначен членом правления крупнейшей в Литве компании-оператора теплосетей – столичной Vilniaus silumos tinklai.

Р. Масюлиса и еще двух новых членов правления утвердил совет наблюдателей, сообщила в четверг муниципальная компания. В правлении в целом пять членов.

Курирующий вопросы энергетики в Вильнюсской мэрии консерватор, вице-мэр Валдас Бенкускас назвал Р. Масюлиса опытным, прозрачным и требовательным профессионалом. 

«Р. Масюлис доказал начатыми им реформами, применением высокого уровня прозрачности и смелостью неподчинения политике «заданий», что является профессионалом высочайшего уровня», – отметил в пресс-релизе В. Бенкунскас. 

Сам Р. Масюлис сказал, что много лет консультировал международные компании, поэтому сможет использовать накопленный опыт в вильнюсском тепловом хозяйстве. 

Р. Масюлис лишился должности министра транспорта после того, как было переформировано правительство после президентских выборов. 

Правящие «аграрии» заявили, что Р. Масюлис не справился с обязанности министра, вменяли ему в вину медленное асфальтирование гравийных дорог. Сам же Р. Масюлис сказал, что это была месть лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса за увольнение Арвидаса Вайткуса с поста главы Клайпедского порта.   

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