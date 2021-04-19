Экс-президент Эстонии призвал запретить въезд всем россиянам в Европу

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что следует ввести временный запрет на посещение россиянами Эстонии и Евросоюза, так как на кону безопасность Европы.

Он предложил заморозить визы россиян, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств.

«Возможно, нужен «временный перерыв“ для любых, и я имею в виду вообще любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы», — написал политик в Twitter.

Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.