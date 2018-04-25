Экс-тренер БАТЭ возглавил футбольный клуб из Вильнюса

Бывший тренер БАТЭ Алексей Бага теперь обосновался в «Жальгирисе» из Вильнюса.

Контракт с белорусским тренером заключили на год с возможностью продления на такой же срок. Ассистентом Баги в литовском клубе станет Валерий Тарасенко. С ним они работали в Борисове.

Алексей Бага ушел из БАТЭ после завершения футбольного сезона 2019 года.

В литовском первенстве 2019 года «Жальгирис» был на втором месте. В новом сезоне команда сыграет в квалификации Лиги Европы.