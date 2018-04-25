Эксклюзивный концерт органиста и пианиста Александра Исакова

Хотим порадовать ценителей волшебной музыки в прекрасном исполнении — 12 сентября в уютном камерном зале в сердце Старого города Вильнюса White Piano Hall (Kedainių g. 8) состоится эксклюзивный сольный концерт одного из самых интереснейших органистов и пианистов мира — Александра Исакова.

Концерты маэстро расписаны на годы вперед, лучшие концертные залы и величественные соборы борются за честь пригласить А. Исакова с концертами. Даже известная на весь мир австралийская рок-группа АC/DC ждала полтора года, для того чтобы иметь честь выступить (это случилось в марте 2020 года) с Александром Исаковым в одном концерте в знаменитом Сиднейском соборе.

В поисках красоты, источника для вдохновения маэстро Александр Исаков выбрал для одной из своих резиденций Литву, которую считает одним из прекраснейших уголков планеты!

Гениальный музыкант является еще и потрясающим, штучным мастером-реставратором старинных органов. И, восхищенный Литвой, отреставрировал большое количество органов в городках нашей страны. В 1999 году президент Валдас Адамкус в порядке исключения и в знак восхищения перед подвижничеством, благородной душой и великим талантом маэстро предоставил Александру Исакову гражданство Литвы.

Теперь Александр Исаков в уединенном месте под Вильнюсом готовится к великому концерту классической музыки, который состоится 12 сентября. Это будет счастливая для меломанов суббота — в 18:00 в вильнюсском White Piano Hall.

В программе: фуга И.С.Баха и три потрясающей красоты сонаты — «Лунная соната» Л. ван Бетховена, 62 соната Й.Гайдна и соната №3 (последнее произведение великого композитора и пианиста) Ф.Шопена. Поторопитесь — в зале помещаются только 170 счастливцев!

Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt. Информация о концерте и предварительные и групповые заявки на билеты: +370 677 00699. Вечер после концерта: +370 647 40 255.