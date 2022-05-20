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Экскурсионный троллейбус

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Вильнюсе открыт аудиомаршрут «Путешествие во времени на 2-м троллейбусе». Наряду с 70 пешими аудиоэкскурсиями в столице появился и троллейбусный аудиомаршрут.

Этот троллейбусный маршрут появился в Вильнюсе первым, в 1956 году, и с тех пор практически не менялся. Аудиомаршрут, состоящий из 13 историй, можно найти на сайте проекта или в разделе Studijos pakeliui приложения Neakivaizdinis Vilnius. Начинать путешествие на троллейбусе рекомендуется от вокзала или с любой остановки по направлению к Саулетекису.

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22 мая состоится бесплатная презентация аудиоэкскурсии, нужно только приобрести троллейбусный билет.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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