Экскурсионный троллейбус

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Вильнюсе открыт аудиомаршрут «Путешествие во времени на 2-м троллейбусе». Наряду с 70 пешими аудиоэкскурсиями в столице появился и троллейбусный аудиомаршрут.

Этот троллейбусный маршрут появился в Вильнюсе первым, в 1956 году, и с тех пор практически не менялся. Аудиомаршрут, состоящий из 13 историй, можно найти на сайте проекта или в разделе Studijos pakeliui приложения Neakivaizdinis Vilnius. Начинать путешествие на троллейбусе рекомендуется от вокзала или с любой остановки по направлению к Саулетекису.