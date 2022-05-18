Эксперт по нацменьшинствам из Украины: следует говорить о судьбе крымских татар

«Россия использует те же методы репрессий, что и Советский Союз», — заявила на пресс-конференции в среду эксперт Национального центра стратегических исследований и кризисного управления Украины.

По ее словам, парламент крымских татар – Меджлис сейчас рассматривается Россией как террористическая организация, против его представителей фабрикуются различные обвинения.

«Почему Россия так плохо относится к крымским татарам? Они всегда поддерживали государственность Украины, ее европейское, натовское направление. Это было уникальное национальное движение на постсоветском пространстве», — сказала Тищенко.

«Крымские татары мешают российскому представлению о том, что Крым — это Россия, потому что это народ с собственной культурой, является признанной в национальной группой Украине. Россия называет ее водородной бомбой — эту татарскую общину», — добавила она.

По мнению эксперта, Запад не должен забывать репрессии против крымских татар, следует говорить о судьбе людей.

«Что могут сделать страны-партнеры, чтобы остановить репрессии против крымских татар? Конечно, наши возможности влиять на действия России невелики, но говорить о конкретных людях, об их судьбах, о том, что татары за Украину, поддерживают ее, необходимо», — заявила украинский эксперт по политике нацменьшинств.

Глава Департамента по делам национальных меньшинств Литвы Вида Монтвидайте напомнила, что татары, проживающие в Литве, являются родственниками крымских татар.

Vida Mointvydaitė ir Julija Tyshshenko/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

По словам главы литовского учреждения, их борьба за свободу также является ответственностью и Литвы.

«Литовские татары, чей год у нас был в прошлом году, — это представители одной семьи с крымскими татарами. Их борьба за свободу, не прекращающиеся столетиями преследования в Украине веками, также является частью и нашей ответственности», — сказала Монтвидайте.

18 мая исполняется 78 лет со дня начала депортации и геноцида крымских татар.

Советский Союз депортировал несколько сотен тысяч татар из Крыма во время Второй мировой войны. Литва признала это геноцидом.

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