Эксперт предупредил об угрозе цунами в Испании

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Эксперт по природным катаклизмам из Кантабрийского экологического института гидравлики Игнасио Агирре заявил, что «существует большая угрозы цунами в Испании».

Он призвал власти информировать население о потенциальной опасности, чтобы в случае стихийного бедствия люди знали, как себя вести. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press.

В зоне риска — юг Испании и восточное побережье Средиземного моря, которые в силу сейсмической неустойчивости могут оказаться на пути у цунами. По словам Агирре, это реальнее, чем кажется. И уже были похожие случаи. Самым разрушительным стало знаменитое Лиссабонское землетрясение, вызвавшее цунами, поразившее Уэльву и Кадис. Погибли более тысячи человек. В 1969 и 2003 годах сравнительно небольшие цунами обрушивались на Балеарские острова. Тогда обошлось без жертв.

Чтобы трагедии не повторилось, нужно максимально информировать население, уверен ученый: «Знания здесь очень важны». Он подчеркивает, что, во-первых, нужно планировать заранее эвакуацию людей — до того, как случилась беда. Во-вторых, необходимо анализировать риски и мониторить ситуацию, попутно разрабатывая протоколы действий и инструктируя население.

В Испании уже есть центр по прогнозированию цунами при Национальном географическом институте. Но его функции на этом и заканчиваются, отмечает эксперт: заранее предупредить о надвигающейся стихии и всё. Какого-то чёткого плана действий для населения не существует.